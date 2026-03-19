あす20日開催の『BreakingDown 19』（名古屋・IGアリーナ）に出場する芦澤竜誠に密着した動画が、YouTube「【公式】BreakingDown」チャンネルで公開された。芦澤は「RIZINからは、これで負けるようだったらRIZINには出られないよって言われた」と、自身の置かれている状況について明かした。【動画】朝倉未来＆芦澤竜誠が初対談『BD』出場理由やスピリチュアル、好きなアニメまで語り合う芦澤は昨年大みそかにBreakingDown（BD