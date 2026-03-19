◇競泳日本選手権第1日（2026年3月19日東京アクアティクスセンター）8月のパンパシフィック選手権（米カリフォルニア州アーバイン）、秋の愛知・名古屋アジア大会の選考会を兼ねた大会が開幕。男子50メートルバタフライ予選1組で、光永翔音（中大）が23秒06の日本タイ記録をマークし、午後に行われる決勝進出を決めた。男子100メートル平泳ぎ予選では、昨年11月のジャパンオープンで平泳ぎ3冠を達成した高校2年生の大橋信