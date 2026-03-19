帝京―沖縄尚学8回裏帝京1死満塁、蔦原が中越えに逆転の2点二塁打を放つ。捕手山川＝甲子園第98回選抜高校野球大会が19日、甲子園球場で開幕して1回戦が行われ、帝京（東京）と中京大中京（愛知）が2回戦に進んだ。16年ぶり出場の帝京は昨夏の選手権大会覇者の沖縄尚学に4―3で逆転勝ち。0―1の八回に蔦原が末吉から2点二塁打を放つなど4点を奪った。中京大中京は六回に松田の本塁打で勝ち越し、阿南光（徳島）を3―1で下し