沖縄県名護市辺野古沖で船２隻が転覆し、同志社国際高（京都府）の女子生徒と船長が死亡した事故で、女子生徒が転覆した船の下から救助された際、着ていた救命胴衣の一部が船体に引っかかっていたことが、名護市消防本部への取材でわかった。事故を捜査している第１１管区海上保安本部も把握しており、女子生徒が死亡した経緯などを調べている。１１管によると、１６日午前１０時１０分頃に「不屈」（定員１０人）が、同１２分