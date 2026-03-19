歌手の工藤静香（55）が、お手製の“発酵デザート”を披露し、話題になっている。【映像】工藤静香の“すんごい豪邸”と話題の自宅や手料理これまでもInstagramで、「すんごい豪邸」「こっ、公園ですか？！」などのコメントが寄せられた広々とした自宅の庭や、「キャロットケーキ」「イチゴヨーグルトムース」など手作りデザートを作った様子、プライベートの一面を投稿してきた工藤。お手製の“発酵デザート”を紹介17日に