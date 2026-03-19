緊迫するイラン情勢をめぐり、中道改革連合・立憲民主党・公明党3党の党首は19日、政府に対し、「日米首脳会談に向けた提言」を申し入れた。中道の小川代表、立憲の水岡代表、公明の竹谷代表は、木原官房長官と会談し、提言書を手渡した。高市首相に宛てた提言は、日本時間20日未明に予定される日米首脳会談での対応について、「一刻も早い停戦とホルムズ海峡の安全確保」や「日本のエネルギー安定供給に向けた米国の協力確保」な