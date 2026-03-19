Snow Manの佐久間大介さんは3月18日、自身のInstagramを更新。映画『スペシャルズ』のオフショットを公開しました。【写真&動画】佐久間大介とかわいい女の子のツーショット「今回のお写真可愛すぎるよ」佐久間さんは「off shot」とつづり、6枚の写真と1本の動画を投稿。1枚目は子役の永谷咲笑さんとの自撮りツーショットで、永谷さんは笑顔を見せています。2〜4枚目と動画では、2人が楽しげに会話する様子が収められています