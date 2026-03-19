2027年春に卒業予定の新卒者を対象とした企業の採用説明会が2026年4月1日に解禁され、就職活動が本格的にスタートしました。新卒初任給を引き上げる企業の増加や就活早期化など、若い世代の労働市場が変化していく一方、心理学博士の榎本博明先生によると「興味がない」と言って仕事を断ったり、やりたい仕事しかしようとしなかったりする若手社員が増えているそうです。そこで今回は、榎本先生が彼らの心理と対処法を解説した著書