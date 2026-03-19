俳優の相沢菜々子さんは3月18日、自身のInstagramを更新。カーケアブランド「BPRO」を使ってYouTuber・伊藤梓さんのシビックタイプRを洗車＆撮影した様子を公開しました。【写真】相沢菜々子＆格好いいシビック「キレイキレイしつつ撮影して来ました！」相沢さんは「#CARPRIME で #株式会社BTO さんのカーケアブランド『#BPRO』を使って伊藤梓さんのシビックタイプR #FL5キレイキレイしつつ撮影して来ました！なんだかまた違