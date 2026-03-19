都会派な「RAV4」Zとは？トヨタは2025年12月17日、ミドルクラス・クロスオーバーSUV「RAV4」をフルモデルチェンジし、同日より発売しました。1994年の初代誕生から約30年の歴史を持つRAV4。6代目となる最新モデルは、「Life is an Adventure」をテーマに、「どこへでも行けそう、なんでもできそう」という価値観を体現した新世代SUVとして開発されました。【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ6代目「RAV4」です。画像で見る！