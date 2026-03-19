「プロドライバー」らしからぬありえない行動NEXCO中日本 金沢支社は2026年2月4日、公式SNSを更新し、高速道路の工事規制区間で発生した大型トレーラーによる突入事故の動画を公開しました。動画は、目を疑うような危険な運転の一部始終を捉えています。公開された動画は7本の映像で構成されており、工事規制区間内での安全運転を促す内容です。このうち7本目の映像には、片側2車線の高速道路が映し出されています。具体的な路