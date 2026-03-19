4月3日から5日まで横浜で開催される『CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』内の、『Echoes Baa 2026』の詳細が発表された。 （関連：YOASOBI、乃木坂46、星街すいせい、Base Ball Bear、tuki.、離婚伝説……注目新譜6作をレビュー） 『Echoes Baa』は、2024年9月に設立されたマネジメントレーベル Echoesがキュレーションするイベント。初開催となった昨年に続き、今回は2度目の開催となる