ライブ配信アプリ「17LIVE」を運営する17LIVE株式会社と、Styrism主催のボーカリストオーディション『STAR RISE AUDITION』がコラボレーションしたオーディションイベント『17LIVE × STAR RISE AUDITION』が、3月29日よりアプリ内で開催されることが決定した。 『17LIVE × STAR RISE AUDITION』は、ライブ配信を通じて音楽活動を行うライバーを対象としたシンガーオーディション