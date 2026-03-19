8回に4点を奪って逆転勝利第98回選抜高校野球大会は19日に甲子園で大会初日を迎えた。第1試合に登場した帝京（東京）は昨夏王者の沖縄尚学に逆転勝ち。2011年の夏大会以来、15年ぶりの出場となった甲子園で勝利を飾った。選抜大会としては2010年以来16年ぶりの白星となった。終盤まで大会屈指の左腕、末吉良丞投手（3年）を攻略できなかったが、8回に相手の2つ失策と四球が絡んで1死満塁の好機を作ると、蔦原悠太外野手（3年）