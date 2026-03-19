開幕戦は沖縄尚学vs帝京の好カード第98回選抜高校野球大会は19日、甲子園球場で開幕し、開会式直後の第1試合に昨夏の甲子園で優勝した沖縄尚学（沖縄）が登場。帝京（東京）に3-4で逆転負けを喫し、1回戦で姿を消した。沖縄尚学は0-0の3回、先頭の比嘉大地外野手（3年）が死球で出塁。犠打で1死二塁とし、仲間夢祈外野手（3年）の左中間二塁打で1点を先制した。昨夏の甲子園優勝投手でプロ注目左腕の末吉良丞投手（3年）は初