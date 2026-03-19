福岡県は19日、県内の定点医療機関から9〜15日に報告されたインフルエンザの感染者数が、前週比0・68倍の1617人だったと発表した。1医療機関当たりは13・25人。4週連続で減ってはいるものの、県は警報レベルを維持している。新型コロナウイルスの感染者は前週比0・88倍の51人だった。