１９日未明、廿日市市で住宅が全焼する火事があり、焼け跡から１人の遺体が見つかりました。 午前２時ごろ、廿日市市林が原の住宅でこの家に住む住民から「１階から火が出ている」と通報がありました。 消防車など１０台が出動し、火は約７時間後に消し止められましたが、２階建ての木造住宅が全焼し、焼け跡からは１人の遺体が見つかりました。 付近の住民「バチバチ破裂音がしていて、ガラスが割れる音だったりとか、外がもう