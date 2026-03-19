プロ野球・巨人は19日、今シーズン販売される「監督・選手プロデュース弁当＆グルメ」のラインアップを発表しました。毎年恒例となっているこの企画。今年のプロデュース弁当は阿部慎之助監督のほか、吉川尚輝選手、坂本勇人選手、丸佳浩選手、戸郷翔征投手、小林誠司選手、大城卓三選手、山粼伊織投手、大勢投手と9人分が販売されます。弁当には各選手の特徴が反映されていて、丸選手は例年に続き“肉”をテーマとした「肉