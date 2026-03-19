新潟市はミラノ・コルティナオリンピック女子フィギュアスケートで銅メダルを獲得した新潟市出身の中井亜美選手に市スポーツ大賞を贈呈すると発表しました。 中井亜美選手は新潟市出身の17歳で、2月のミラノ・コルティナオリンピック女子フィギュアスケートでは初出場ながら大技・トリプルアクセルを成功させ、銅メダルを獲得しました。新潟市の中原市長は3月19日の会見で、中井選手の功績を称え、市スポӦ