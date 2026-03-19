俳優の北乃きいが15日、自身のインスタグラムを更新。35歳の誕生日を迎えたことを報告した。【写真】「まだまだ三十路には見えない」太もものぞくミニスカ姿で誕生日を報告した北乃きい北乃は「本日、35歳になりました」とつづり、「10代より20代の方が楽しかったし、20代より30代の方が楽しいから、40代はもっと楽しいのだろうと思う。今から40代が楽しみだ」と前向きな思いを明かした。投稿では、花束を手にしたオフショッ