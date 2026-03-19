「選抜高校野球・１回戦、帝京４−３沖縄尚学」（１９日、甲子園球場）夏春連覇を目指した沖縄尚学が逆転負け。甲子園初戦敗退は２０１９年夏以来。センバツ初戦敗退は２０１３年に敦賀気比に２−１１に敗れて以来で１３年ぶり。１−０の八回にプロ注目左腕のエース末吉良丞（３年）が逆転を許した。２失策と四球で無死満塁のピンチを背負い、１死後に中越え２点二塁打を浴びた。２死後に四球を与え満塁としたところで降板。