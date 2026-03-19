美しく輝く作品を生み出す現代美術家・中村元風さんの個展が新潟市のデパートで開かれています。キラキラと放つ輝きに引き込まれるセラミック作品。“輝きのアーティスト”とも称される現代美術家、中村元風さんの作品です。【中村元風さん】「世界中からレアアースなど色々なレアメタルを集めてきて、自分で熱を加えることにより、新たな美しい石として誕生させて、その石を使って作品にした」新潟市中央区の新