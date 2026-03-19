将棋の藤井聡太王将（竜王、名人、王位、棋聖、棋王、23）に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する「囲碁将棋チャンネル ALSOK杯第75期王将戦七番勝負」第6局は3月19日、愛知県名古屋市の「名古屋将棋対局場」で2日目の対局が行われている。注目の一戦は、先手の藤井王将がわずかにリード。カド番をしのいでフルセットの最終局に繋げるか、タイトルに王手をかけている永瀬九段がここで勝負を決めるか。今後の展開から目が離せない。【映