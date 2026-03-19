9人組グループ・Snow Manの佐久間大介が19日、都内で行われたペットライン「懐石」新CMアンバサダー継続発表会に登壇。最近春を感じたことと、最近始めたことを明かした。【写真】きゅん…猫ちゃんにはなちゅー寸前の佐久間大介今回の新CMの公開が春であることにちなんで、春を感じた瞬間を聞かれた。佐久間は「この中に花粉症の方います？」と会場に呼びかけ、「うちのメンバーの渡辺が花粉症で、目が開かねえ！って言ってい