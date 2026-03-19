「選抜高校野球・１回戦、帝京４−３沖縄尚学」（１９日、甲子園球場）帝京が逆転勝ちで、甲子園では２０１１年夏以来、１５年ぶりの勝利。センバツは出場３大会連続、甲子園では９大会連続初戦突破となった。２１年９月に就任した金田優哉監督は、監督として甲子園初出場初勝利。１点を追う八回無死満塁の好機で５番の蔦原悠太（３年）が中越え２点二塁打を放ち逆転。さらに２点を追加した。先発左腕の仁礼パスカルジュ