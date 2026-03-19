２０２４年から芸能活動を自粛していたスピードワゴン小沢一敬が、活動を再開することを１９日、所属事務所が発表した。事務所はホームページで「これまで、多大なるご迷惑、ご心配をおかけしたファンの皆様、関係者の皆様に改めて、深くお詫び申し上げます。弊社としましては、今回の件を真摯に受け止め、より一層コンプライアンスの徹底及び、ガバナンスの強化に努めてまいりますので、何卒よろしくお願い申し上げます」とし