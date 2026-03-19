羊飼いとして生計を立てるクサイ・アブアルケバシュさんがCNNの取材に答えた/Cyril Theophilos/CNNヨルダン川西岸ヒルベトフムサ（CNN）先週末の真夜中、数十人の覆面をしたイスラエル人入植者が、クサイ・アブアルケバシュさんが暮らす小さな村に押し入った。彼らはアブアルケバシュさんを捕まえると手足を縛り、服を剥ぎ取った。そして性器を結束バンドで縛り、殴打しながら村中を引き回した。アブアルケバシュさんはそう証言し