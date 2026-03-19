45年ぶりの大発見になるかもしれません。オリーブ色の羽に、つぶらな瞳。「新種の鳥類」として17日に発表されたばかりの「トカラムシクイ」という鳥。発見されたのは鹿児島県のトカラ列島。それもあって、「トカラムシクイ」と呼び名が提案されました。45年ぶりに国内で発見された「新種の鳥類」です。その45年前の1981年に発見された「新種の鳥類」といえば、「ヤンバルクイナ」です。沖縄県北部の山原地域に生息し、日本で唯一飛