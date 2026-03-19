●不安定相場で見直す、優等生ファンドの実力 マーケットの不安定さが続きますが、逆にファンドの特性が生きる場面とも言えます。しかし、これまで主流とされてきたオルカンやS&P500などの米国偏重のファンドだけでいいのかな？と疑問がわく方も多いようで、投資市場でも安定した運用成績を残しているファンドに注目が集まっています。特に、一定期間で高い評価を受けた「優等生ファンド」の中には、これらの代表的なインデ