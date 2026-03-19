2026年2月、個人投資家は米国株のどこに資金を振り向けたのでしょうか。PayPay証券の売買データをもとにしたランキングでは、1位に「金（ゴールド）」が入り、半導体関連やS&P500のレバレッジ型ETFも上位に並びました。安全資産と高リスク商品が同時に選ばれた背景から、足元の投資スタンスを読み解きます。○【米国株式】2026年2月人気銘柄ランキングPayPay証券によるデータ集計の結果は以下の通り。1位は「金（ゴールド）コ