卓球のノジマＴリーグは１９日、７月に初めて台湾で開催される２０２６―２７年シーズン開幕戦の対戦カードを発表した。女子は２５―２６年季レギュラーシーズン（ＲＳ）２位の木下アビエル神奈川（神奈川）と同４位のトップおとめピンポンズ名古屋（トップ名古屋）に決定。男子は２５―２６年季ＲＳ３位のＴ．Ｔ彩たまと同１位の木下マイスター東京（東京）が対戦することになった。初の海外開催となる開幕戦は、７月２５日