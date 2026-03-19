【モデルプレス＝2026/03/19】2024年1月より活動自粛していたお笑いコンビ・スピードワゴンの小沢一敬が活動を再開することが発表された。2026年3月19日、所属事務所・ホリプロコムの公式サイトにて発表された。【写真】活動再開の52歳芸人、雰囲気ガラリの金髪姿◆スピードワゴン小沢、活動再開公式サイトでは「2024年から芸能活動を自粛しておりました、スピードワゴン小沢一敬ですが、この度、活動を再開させていただくことに致