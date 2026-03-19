【モデルプレス＝2026/03/19】歌手でタレントの中川翔子が3月18日、自身のInstagramを更新。手作りの離乳食やそれを食べる双子の姿を公開した。【写真】40歳双子出産タレント「綺麗な色で美味しそう」お高いフルーツトマトで離乳食◆中川翔子、手作り離乳食＆食べる双子の姿公開中川は「毎日の離乳食タイムがしあわせ！いましかない可愛い時間 こしらえたものをパクパク食べてくれて可愛い おかゆを顔フリフリしながらガブガブ食べ