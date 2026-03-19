節約素材の代表格「豆苗」。一度刈り取ってもまた伸びて収穫できる、コスパ抜群の野菜ですよね。そんな豆苗をかにかまと合わせれば、彩りもうまみもアップ。わさびマヨであえるだけで、あと一品にぴったりの副菜がさっと完成します。『豆苗とかにかまのわさびマヨあえ』のレシピ材料（2人分）豆苗……1袋（約300g） かに風味かまぼこ……4本 〈A〉マヨネーズ……大さじ2 しょうゆ……小さじ1 練りわさび……小さじ1/2作り方（1