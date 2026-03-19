工場研修では実作業を経験しましたが、実は工場の稼働率が低く掃除や機械の整備が多かったのです。普段は見ることのできない機械の内部まで見ることができ、私自身には良い経験ではありました。しかし本来の生産が少ないのは大問題です。 毎月の営業会議でも予算は未達。しかし幹部社員は何も言いません。そこである営業会議後の懇親会で幹部社員に聞いてみたのです。 私： 営業予算はずっと未達、工場は稼働率が低