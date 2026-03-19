岩崎宏美、大竹しのぶ 「SONGS 岩崎宏美 大竹しのぶ」が、4月2日午後10時からNHK総合で放送される。日本を代表する歌手と俳優、互いにリスペクトする二人の関係に迫る。【写真】岩崎宏美＆大竹しのぶ、トーク＆スタジオパフォーマンス場面カット4月から20年目に突入する「SONGS」。今回は岩崎宏美と大竹しのぶが登場。1975年のデビュー以来、歌手として第一線を走り続け、去年50周年を迎えた岩崎宏美。同じく1975年