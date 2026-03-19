テクノロジーを活用した新たな民主主義のあり方を目指す団体「デジタル民主主義2030」（代表：鈴木健）は3月19日、深刻化しているネット上の詐欺広告に対し、市民参加型の通報システム「ストップ詐欺広告」（ベータ版）をリリースしたと発表した。鈴木代表は「詐欺広告の被害を市民の力で解決していきたい。怪しい広告を見たらぜひ通報してください」と呼びかけている。●SNS型投資詐欺、被害は過去最悪「デジタル民主主義2030」は