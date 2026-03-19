日銀予想通りで反応薄、市場は米イラン戦争を注視ドル円159.70円付近 日銀は政策金利を0.75%程度に据え置いた。予想通りだったため市場の反応は限定的。日銀は米イラン戦争による原油高騰が経済物価に悪影響を与える可能性を警戒。高田委員は前回1月会合に続き、据え置きに反対し利上げを主張した。 15時半からの植田日銀総裁の会見が注目だ。 慎重姿勢維持し中東情勢を注視していく姿勢を示すようであれば、早期追加利