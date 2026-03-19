通貨オプションリスクリバーサル ドル円0.03-0.58円コールオーバー ユーロ円0.99-1.41円コールオーバー ポンド円0.93-1.38円コールオーバー ※リスクリバーサルとは 同じ権利行使期日、取引金額、25％デルタのコールとプットを反対売買したときの差額をあらわしたもの。理論上はコールとプットの価格