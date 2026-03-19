バスケットボールのB2リーグ。信州ブレイブウォリアーズは18日、ホームで鹿児島と対戦し快勝。ハーフタイムにはテレビ信州によるイベントも行われ会場を盛り上げました。長野市のホワイトリングで行われた信州ブレイブウォリアーズと鹿児島レブナイズとの対戦。この試合はテレビ信州がゲームタイトルパートナーとして会場を盛り上げました。ハーフタイムには「ゆうが