正午前、東京・北区の住宅で男性警察官が男に腕を刺され、けがをしました。男は現行犯逮捕されています。【写真を見る】【速報】30代の男性警察官が刺されけが 命に別状なし駆けつけた現場で男が右腕刺したか公務執行妨害容疑で現行犯逮捕捜査関係者によりますと、正午前、東京・北区の住宅で、通報を受けて駆けつけた30代の男性警察官が男に刃物で右腕を刺され、けがをしました。午前11時前に男の弟から「母親が兄に殴ら