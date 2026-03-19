AKB48の元メンバーで俳優の前田敦子さんの14年ぶりとなる写真集『Beste（ベステ）』の公式Xのアカウントが、19日までに著作権に関する異例の注意喚起を投稿しました。【写真を見る】【 前田敦子 】“過去最大級の露出”で話題の写真集『Beste』公式Xで著作権侵害に警告無断スキャンに厳しく注意喚起投稿では、「コピー、スキャン、デジタル化等の無断複製は著作権法上での例外を除き禁じられています」と明記されています。&