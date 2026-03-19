先月26日、東京・新宿区の貴金属買取店にバールを持った男ら4人が押し入った強盗未遂事件で、警視庁は40歳の男ら3人を逮捕しました。先月26日、新宿区四谷の貴金属買取店に水道の点検業者を装った4人組が押し入り、バールを持って暴れて金品を奪おうとしました。従業員の男性（43）が抵抗したため、4人組は何も奪わずに逃走しました。警視庁は強盗未遂事件として捜査していましたが、きょうまでに、住居・職業不詳の鈴木満容疑者（