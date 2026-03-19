歌手のhitomi（50）が、18日深夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）にゲスト出演。人間関係についての思いをぶっちゃけた。番組内でhitomiは、デビュー当時の同期について「みんな敵」と表現した。当時仲が良かった友人を聞かれると、「今もいないですね」とキッパリ。「凄い引っ込み思案でビビりだし」と自身の性格を伝えた。そして「誘われたら行きますけど、“次どうする？”みたいな感じでもな