自民党の小林政調会長は、日本の国旗を侮辱する目的で傷つける行為を処罰する「国旗損壊罪」の制定に向け、党内にプロジェクトチームを設ける考えを明らかにしました。自民党小林政調会長「できる限り速やかにこの条文案というものを詰めてですね、しかるべきタイミングで日本維新の会とまずは与党でしっかりと固めていきたい」小林政調会長はきょう（19日）の会見で、近く国旗損壊罪の制定に向けたプロジェクトチームを党内に立