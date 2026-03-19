お笑いコンビ・スピードワゴンの小沢一敬（52）が19日、所属事務所・ホリプロコムを通じて活動再開を発表した。2024年から活動を自粛していたが、約2年を経て復帰する形となる。【写真】去年10月には…SNSに登場し、髭を生やした姿のスピードワゴン小沢一敬所属事務所は「これまで、多大なるご迷惑、ご心配をおかけしたファンの皆様、関係者の皆様に改めて、深くお詫び申し上げます」と謝罪。その上で「今回の件を真摯に受け止