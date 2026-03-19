お笑いコンビ「スピードワゴン」の小沢一敬（52）が活動再開することが分かった。所属事務所ホリプロコムの公式サイトが19日発表した。小沢は2024年1月から活動を休止しており、約2年2か月ぶりの活動再開となる。事務所は「2024年から芸能活動を自粛しておりました、スピードワゴン小沢一敬ですが、この度、活動を再開させていただくことに致しました」と報告した。以下は小沢のコメント全文。この度は、私のとった行動で