保険適用で診察を受ける際に必要な健康保険証は去年12月に「マイナ保険証」に移行しましたが、期限が切れた従来の保険証でも保険診療を受けられる暫定措置を今月末から7月末に延長することが分かりました。今も従来の保険証を使っている患者がわずかにいるということで、上野厚労大臣は「期限を延長して円滑な受診を担保したい。これ以上の延長は考えていない」と話しています。