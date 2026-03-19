風俗スカウトグループ「ナチュラル」の関係者に捜査情報を漏えいした罪に問われている警視庁・元警部補に対し、検察側は懲役1年6か月を求刑しました。警視庁暴力団対策課の元警部補・神保大輔被告（43）は、捜査を担当していた国内最大級の風俗スカウトグループ「ナチュラル」の関係者に対し、関係先に設置した捜査カメラの撮影画像や撮影場所の住所などを記したリストを提供し、捜査情報を漏えいした罪に問われています。東京地裁