お笑いコンビ・キングコングの西野亮廣の最新ビジネス書『北極星 僕たちはどう働くか』が、3月19日発表の最新「オリコン週間BOOKランキング」において、週間3.3万部を売り上げ、自身初の1位を獲得。ジャンル別「ビジネス書」においては、自身通算4作目の1位【※】となった。【写真】“先生”になったキングコング・西野亮廣本作は、前作『夢と金』から約3年を経て、その間に自身が取り組んできたさまざまな挑戦から得た知見を